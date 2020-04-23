Samsun'da sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

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<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene katılanlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına uydu. <br>Kentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen tarafından anıta çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uydu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-23 10:31:35<br>

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