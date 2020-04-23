Özel çocuklara 23 Nisan sürprizi

Samsun'un Terme ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan özel çocuklar da unutulmadı.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan coşkusundan uzak kalan özel çocukları da ziyaret ederek, sürpriz yaptı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Korona Virüs nedeniyle olağanüstü günler yaşadığımız bu dönemde Sayın Kaymakamız ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan özel çocuklarımızın yanında olalım istedik. Onlara küçük bir sürpriz yaptık. İnşallah, bu günleri atlatıp bayram coşkularını sokaklarda meydanlarda hep birlikte yaşadığımız günlere yeniden kavuşacağız. Bu vesile ile Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum" dedi.

Çocuklara moral ve motivasyon amaçlı yapılan ziyaretlerde hediyeler verilirken, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkon ve camlarda buluşarak İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuma çağrısı yapıldı.

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