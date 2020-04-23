Samsun'da konvoylu 23 Nisan kutlaması

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<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araç konvoyuyla kutlandı.<br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atakum ilçesinde konvoylu kutlama programı düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar, polis araçları ve Samsun Vosvos Kulübü üyelerinin katıldığı konvoy, Abdullah Gül Bulvarı'ndan başladı. Ardından ilçede siren sesleriyle birlikte araçlarla tur atıldı. Yapılan anonslarla vatandaşlar 23 Nisan'ı kutlamak için balkonlarına ve pencerelerine davet edildi. Ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar, balkonlarından alkışlarla 23 Nisan'ı kutladı.<br>Konvoyun geçişi sırasında çocuklar büyük heyecan yaşadığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-23 16:34:01<br>

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