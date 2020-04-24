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Özdemir: “Ramazan’da da aynı sabrı gösterip kurallara uyarak bu virüsün üstesinden geleceğiz”

İHA

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'a ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirterek, "Ramazan'da da aynı sabrı gösterip kurallara en iyi şekilde uyarak bu virüsün üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

Özdemir: “Ramazan’da da aynı sabrı gösterip kurallara uyarak bu virüsün üstesinden geleceğiz”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’a ulaşmanın mutluluğu ve sevinci içinde olduklarını belirterek, “Ramazan’da da aynı sabrı gösterip kurallara en iyi şekilde uyarak bu virüsün üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.
Yeni tip korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanından sonra duaya ve okunan salavatlara Havza Belediye Binası önünde eşlik eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Ramazan ayını bolluk, bereket ve rahmet ayı olduğunu belirterek, “Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Rabb’im nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği mübarek bir aydır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde her zamankinden daha çok düşkün ve muhtaçlara yardım etmeli, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
Ramazan’ın aynı zamanda sabır ayı olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde sabır çok önemli, alınan tedbirlere uymak çok önemli. Ben evinde kalıp tüm kurallara uyan ve olağanüstü sabır gösteren tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında da aynı sabrı gösterip kurallara en iyi şekilde uyarak bu işin üstesinden geleceğiz inşallah. Allah'ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin” şeklinde konuştu.
Rahmetin ve mağfiretin doruğa ulaştığı 11 ayın sultanı Ramazan ayında kalplerden sevginin, sofralardan bereketin, evlerden huzur ve saadetin eksik olmamasını dileyen Başkan Özdemir, “Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Özdemir’e Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Cafer Uzun eşlik ettiler.

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