Samsunlular yasağa uydu; cadde ve sokaklar boş

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<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde vatandaşlar, yasağa uyup evlerinde kalırken, caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. <br>İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Samsun'da, yasağın 2'nci gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en işlek cadde, meydan ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-04-24 12:04:47<br>

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