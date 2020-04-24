Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten yaşamını yitirdi

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<br>Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Yılport Samsunspor´un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın´ın babası Ali Altın (70), Hollanda´da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.<br>TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Yılport Samsunspor´un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın´ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda´da hayatını kaybetti. Ali Altın´ın cenazesi yarın uçakla İstanbul´a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir´e götürülerek defnedilecek.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ<br>2020-04-24 12:30:56<br>

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