Samsunspor kalecisi Ahmet’in babası koronadan vefat etti

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Samsunspor kalecisi Ahmet Altın’ın babası Ali Altın, korona virüs nedeniyle Hollanda'da hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Türkiye'ye getirilerek Kırşehir'de toprağa verilecek.

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Altın’ın babası Ali Altın’ın dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) nedeniyle Hollanda’da vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Altın’a Allah’tan rahmet, başta kalecimiz Ahmet Altın ve ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhum Ali Altın’ın cenazesi Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek memleketi Kırşehir’de toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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