Site bahçesinde çocuklarla halaya tepki

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<br>Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, bir sitenin bahçesinde 2 kişinin, yaklaşık 15 çocukla halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.<br>Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde dün çekilen görüntülerde, 2 kişi, yaklaşık 15 çocukla birlikte site bahçesinde halay çekiyor. Koronavirüs salgınına rağmen yan yana çekilen halayın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER<br>2020-04-24 12:47:45<br>

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