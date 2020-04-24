Ramazan’ın ilk Cuma'sında da camiler mahzun

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin ardından Ramazan ayının ilk Cuma'sında da camiler mahzun kaldı.

Geçen yıllarda yaşanan Ramazan görüntüleri, bu yıl kendisini arattı. Önceki Ramazanların ilk Cuma'sında camiler dolarken, cemaat avludan taşıp dışarıda saf tutardı. Bu yıl ise korona virüsü tedbirleri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmayınca camiler boş kaldı.



“Temennimiz, hastalığın biran önce bertaraf olması ve cami ile cemaatin biran önce buluşmasıdır”

Geçen yıllardaki Ramazan aylarını hasretle andıklarını belirten Samsun Büyük Camii Başimamı Hamdi Demirbaş, “Ortada çok tehlikeli bir hastalık var. Tehlikeli olduğu için de devletimiz tedbir manasında böyle uygun gördü. Çünkü camiler insanların en yakın temas halinde bulunduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla hastalık bulaşabilir. İçimiz kan ağlıyor ve üzgünüz ama bir taraftan da tedbirleri almak zorundayız. Camilerde sadece ezan okunacak. Diğer vakitlerde sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde camilerin hepsi açık. Şu anda yapılacak bir şey yok. Temennimiz, hastalığın biran önce bertaraf olması ve cami ile cemaatin biran önce buluşmasıdır. Geçen yıllardaki Ramazan’ın ilk cuması çok kalabalıktı. İnsan çok özlüyor. İnşallah bir daha o günlere kavuşuruz” dedi.

Camiden okunan sala ve ezanın ardından korona virüsüne karşı dua edildi.

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