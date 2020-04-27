İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

İHA

İş adamı Yunus Emre Çelik, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden bin lira almak için başvuran Ferrari sahibi kişinin kendisi olmadığını açıklayarak, "O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum" dedi.

İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”

İş adamı Yunus Emre Çelik, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin lira almak için başvuran Ferrari sahibi kişinin kendisi olmadığını açıklayarak, “O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum” dedi.
Samsun’da bir Ferrari sahibi, hükümetin korona virüsü dolayısıyla açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurdu. Olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrildi. Samsun’daki Ferrari sahiplerinden birisi olan Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik, o kişinin kendisi olmadığını, benzerlikten dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Çelik, söz konusu yardıma başvuran kişinin aracı ile kendi aracının farklı modellerde olduğunu kaydetti.

“Telefonlara cevap vermekten yoruldum”
Samsun’da bir Ferrari sahibinin ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL yardım talebinde bulunduğu yolundaki haberlerin duyulmasının ardından defalarca arandığını belirten Çelik, “Telefonlara cevap vermekten yoruldum. O kişi ben değilim. Benzerlikten dolayı mağdur oldum. Bizim böyle bir talebimiz olmadı. Bu olayın Samsun'da yaşanmasından büyük üzüntü duydum. Şehrimizin isminin böyle konularla gündeme gelmesi doğru değil” diye konuştu.

“Ona yardım etmeye hazırız”
Bu tür medyatik konulara şüpheyle baktıklarına dikkat çeken Citymall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Çelik açıklamasını şöyle tamamladı: “Dünyanın bin bir türlü hali var. Belki de bu vatandaşımız gerçekten ihtiyaç sahibidir. Biz de kurum olarak çeşitli yerlere yardımlar yapıyoruz. Bu yardımları da gizli yapmaya özen gösteriyoruz. Eğer yanlış anlaşılmazsa, yardıma ihtiyacı olan bu kişi gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz de kurum olarak kendisine yardım etmeye hazırız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı
YEREL HABERLER Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili ...
Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”
Türkmenlere gıda yardımı
YEREL HABERLER Türkmenlere gıda yardımı
İlkadım’da sokak hayvanları için aralıksız mesai
YEREL HABERLER İlkadım’da sokak hayvanları için aralıksız mesai
Tekkeköy Belediyesi tüm ekipleriyle 46 gündür korona virüsle mücadele ediyor
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi tüm ekipleriyle 46 gündür korona ...
Başkan Sandıkçı: “İhtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “İhtiyaç sahibi insanlarımızın ...
Bafra'da yasağa uymayan 32 şahsa 27 bin 639 lira ceza
YEREL HABERLER Bafra'da yasağa uymayan 32 şahsa 27 bin 639 lira ceza
Samsun Valiliği'nden 17 ilçeye fotoğraflı teşekkür Samsun bu sokağa çıkma kısıtlamasında da evde kaldı
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden 17 ilçeye fotoğraflı ...
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
YEREL HABERLER Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti
YEREL HABERLER Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti
Uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Uçurumdan yuvarlanan inek itfaiye tarafından ...
İhtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Ramazan’da beslenme önerileri
YEREL HABERLER Ramazan’da beslenme önerileri
Samsunspor 4 Mayıs´ta antrenmanlara başlayacak
YEREL HABERLER Samsunspor 4 Mayıs´ta antrenmanlara başlayacak
Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde mimoza güzelliği
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle boşalan Atakum sahilinde ...
Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı
Havza’da mahallerde dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Havza’da mahallerde dezenfeksiyon çalışması
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve kuşlar unutulmadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları ve ...
Batıpark’a yeni yüz
YEREL HABERLER Batıpark’a yeni yüz
(Görüntülü) YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL MESAFEYE ZORUNLU UYUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAKAKENTLİLER, DAR SOKAKTA SOSYAL ...
“Fidandan Çınara” Öğrencilerden dede ve ninelere moral mesajı
YEREL HABERLER “Fidandan Çınara” Öğrencilerden dede ve ninelere ...
(Görüntülü) KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 DAKİKA ARAYLA İFTAR YAPIYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOMŞU EVLERDE, AYRI KENTLERDE YAŞAYIP 1 ...
Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı oldu "Siz evde kalın, biz size hizmet edelim"
YEREL HABERLER Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı ...
Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar apartmanda spor yapıyor 70'lik çift hem spor yaptı hem güldürdü
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar apartmanda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X