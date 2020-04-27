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Mevsimsel alerjiyle koronayı karıştırmayın

İHA

Korona virüs(Kovid19) belirtileriyle karıştırılan alerjik hastalıklarla ilgili bilgilendirmede bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, "Özellikle hapşırıkların art arda tekrarlaması, burunda kaşıntı hissi, berrak akıntı, gözlerde kaşıntı, sulanma ile eşlik eden ateşin olmaması alerjiyi düşündürür. Ancak kırgınlık, halsizlik, burunda akıntı ile beraber boğaz ağrısı, koyu yeşil akıntılar enfeksiyon hastalıklarını akla getirir" dedi.

Mevsimsel alerjiyle koronayı karıştırmayın

Korona virüs(Kovid19) belirtileriyle karıştırılan alerjik hastalıklarla ilgili bilgilendirmede bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Özellikle hapşırıkların art arda tekrarlaması, burunda kaşıntı hissi, berrak akıntı, gözlerde kaşıntı, sulanma ile eşlik eden ateşin olmaması alerjiyi düşündürür. Ancak kırgınlık, halsizlik, burunda akıntı ile beraber boğaz ağrısı, koyu yeşil akıntılar enfeksiyon hastalıklarını akla getirir” dedi.
Nisan ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte polenlerin havada görülme sıklığı da artmaya başladı. Mevsimsel alerji şikâyetlerinin korana virüs belirtileri ile benzeşmesi ise insanlardaki endişeyi artırdı.
2228 Nisan tarihlerinin Dünya Alerji Haftası olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, polen alerjisinin belirtilerini anlatarak, “Polenlerin havada en fazla bulunduğu bahar dönemi içerisindeyiz. Polen alerjisi olan kişilerde alerjik nezle varsa burunda berrak akıntı, tıkanıklık, hapşırık, gözlerde sulanma, kızarıklık olabilir” diye konuştu.

Alerjik hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabilir
Alerji ve enfeksiyon hastalıklarının birbiriyle karıştırılabileceğini belirten Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Özellikle hapşırıkların art arda tekrarlaması, burunda kaşıntı hissi, gözlerde kaşıntı ile eşlik eden ateşin olmaması alerjiyi düşündürür ancak kırgınlık, halsizlik, burunda akıntı ile beraber boğaz ağrısı, koyu yeşil akıntıların olması enfeksiyon hastalıklarını akla getirir. Unutulmamalıdır ki, alerjik nezleye bağlı uzun süreli burun tıkanıklığı, sinüzit ve orta kulak enfeksiyonları için zemin hazırlayabilir. Bu nedenle burunda berrak akıntı ve burun tıkanıklığı ile başlayan hastalığa daha sonra baş ağrısı, koyu renkli balgam ve ateşin eklenmesini enfeksiyon olarak değerlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemli
Astım hastası olan kişilerin polen alerjisi ile ilişkili olarak öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin bu dönemde artabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Ateşin eşlik etmiyor olması enfeksiyon tanısından uzaklaştırsa da kesinlikle enfeksiyonu dışlamaz. Özellikle öksürük, nefes darlığı şikayetlerinde olası bir korona virüs enfeksiyonu riski nedeniyle gerek astımın kontrol altına alınabilmesi gerekse de öksürük ve nefes darlığı yapabilecek diğer nedenlerin dışlanması için hekim kontrolü önemlidir. Hem tanısal sıkıntıların giderilmesini önlemek hem de hava yollarımızın daha sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak için doktorunuzun önerisi doğrultusunda ilaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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