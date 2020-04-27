Korona virüsü fırsata çevirdiler Alışverişin yeni adresi “canlı mezat” Sahte ürünler internette kapış kapış gidiyor

Korona virüsü ile mücadele kapsamında birçok esnaf dükkanını kapatırken, ortaya çıkan alışveriş boşluğunu sosyal medya hesaplarından canlı yayında mezat yaparak, orijinal olmayan ürünleri satan kişiler dolduruyor.

Dünya virüs belasına karşı ayakta durmaya çalışırken, birçok ekonomik faaliyet ise askıya alındı. Temel ihtiyaçları karşılayan iş yerleri dışındaki birçok iş yeri geçici süreliğine faaliyetini durdurdu. Bu durumu fırsat bilen bazı kişiler sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak, çakma (sahte) ürünleri “Orijinaliyle bire bir yapılmış” diyerek satışa sunuyor. Mezat usulüyle yapılan satışlarda en yüksek fiyatı veren kişi ürünü alıyor. Çoğunlukla tespih, güneş gözlüğü, giysi ve saat gibi eşyaların mezadının yapıldığı sosyal medya canlı yayınlarında bazı çakma ürünler bin TL’nin üzerinde fiyatlara satılıyor.

Canlı yayın üzerinden satılan ürünler, satıcılar tarafından hesaba EFT ya da havale edilmeden kargo edilmiyor. Satıcılar, kapıda ödeme seçeneklerinin olmadığını, kargo ücretinin de alıcı tarafından ödeneceğini belirtiyorlar. Tüm bu durumlara rağmen yaklaşık 89 saat süren canlı mezatlarda bir satıcı günde 20 bin TL’ye kadar vergisiz ve kayıtsız kazanç elde edebiliyor.



“Biz kapalı dükkanların kirasını verirken, virüsü fırsata çevirdiler”

Canlı mezadı değerlendiren Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (SESOB) Hacı Eyüp Güler, “Virüs dolayısıyla esnafların yüzde 90’ı ve AVM’ler kapalı. Buna rağmen birçok esnafımız dükkan kiralarını ve diğer giderlerini ödemek zorunda kalıyor. Bizler esnaflar olarak virüsün yayılmasını önlemek adına işlerimizi durdururken, bu işi fırsata çevirenler var. Sosyal medyadan canlı yayın yapan bazı kişiler, nereden alındığı ve nasıl alındığı belli olmayan sahte giysi, takı ve elektronik eşyaları fahiş fiyatlara satıyorlar. Esnafın şu anda ne olacağı belli değil. Bu durumda bile bir de bu kişiler türedi. Haksız kazanç sağlayarak devleti zararı uğratan bu kişilerin takip edilmesi gerekiyor” dedi.

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