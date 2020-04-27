Gayrimenkul değerleme uzmanlarına Atakum Belediyesi'nden e-işlem

Atakum Belediyesi, kredili konut satışları ile ilgili rapor hazırlama sürecinde arşiv kayıtlarına erişebilmek için belediyeye gitmek zorunda kalan gayrimenkul değerleme uzmanlarına ehizmet kanalı oluşturdu. Uzmanlar, korona virüs salgını sürecinde işlemlerini telefon, elektronik ödeme ve eposta yoluyla gerçekleştirebilecek.



Dünyada 200’den fazla ülkeyi etkileyen, çok sayıda insanın yaşama veda etmesine sebep olan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Atakum Belediyesi, işlemleri için belediye binasına gelmek isteyen yurttaşları ebelediye hizmetlerine yönlendiriyor. Bu süreçte gerçekleştirmek istediği işlem, ebelediye uygulamaları arasında bulunmayan Atakumlular için de sosyal mesafenin korunması amacıyla yeni çözümler geliştiriliyor. Sosyal medya üzerinden Atakum Belediyesi’ne ulaşan gayrimenkul değerleme uzmanlarının, işlemlerini belediyeye gelmeden gerçekleştirme talebi üzerine yeni bir uygulama geliştirildi. Uzmanlar, salgınla mücadele döneminde işlemlerini telefon ve elektronik ortamı kullanarak gerçekleştirebilecek. Bu yolla hem gayrimenkul değerleme uzmanlarının hem de onlara hizmet veren belediye çalışanlarının sağlıkları riske girmemiş olacak.



Arşiv kayıtlarına elektronik iletişim

Samsun’da görev yapan gayrimenkul değerleme uzmanları, arşiv kayıtlarına ulaşabilmek için öncelikle 444 40 55 numaralı Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşarak Gelirler Servisine bağlanıyor. Raporu için ihtiyaç duyduğu dosya bilgilerini ve ayrıntıları aktaran uzman için gelir kaydı oluşturuluyor. Bu görüşmenin ardından gayrimenkul değerleme uzmanı www.atakum.bel.tr adresinden ebelediye ödeme kısmına TC kimlik numarası ya da sicil numarası ile giriş yaparak ödemesini gerçekleştiriyor. Bu safhada edindiği elektronik dekontu ekleyerek www.atakum.bel.tr adresindeki talep formunu dolduran uzman işlemini tamamlamış oluyor. Gayrimenkul değerleme uzmanının talebi, Çözüm Merkezi ekipleri tarafından arşiv birimine iletiliyor. Bu birimdeki belediye çalışanları, talep edilen belgeleri kısa süre içinde eposta olarak uzmana ulaştırıyor.

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