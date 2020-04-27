“İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

İHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

“İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan İstiklal Marşının on kıtasını ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve birincilere bisiklet ödülü verilirken, ikinci ve üçüncülere ise tablet ödülü verildi. Belediye Osman Topaloğlu, "100. yılını kutladığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencilerimize bir etkinlik olması açısından İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenledik. Dereye giren öğrencilerimizden ilköğretim öğrencimiz Tuana Sümeye Uslu 1'inci, ortaöğretim öğrencimiz Yunus Emre Tak 1'inci olarak bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. İlköğretim öğrencimiz Havvanur Kurtuluş 2’nci, Ayşe İnan 3’üncü, örtaöğretim öğrencimiz Ayşenur Ayaz 2’nci, İclal Yazıcı ise 3'üncü olarak tablet ödülü almaya hak kazandı. Bizler de öğrencilerimizi ödülleriyle buluşturduk. Yarışmaya katılan diğer tüm öğrencilerimize ise katılım belgesi yanında kalem seti hediyemizi de evlerine göndermeye başladık .Güle güle kullansınlar" dedi.
19 Mayıs Belediyesi'nin düzenlediği “İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuma Yarışması"na yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir vatandaşa maske dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşa maske dağıttı
1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık yardıma başvurdu
YEREL HABERLER 1.5 milyonluk Ferrari'si olan kişi, 1000 liralık ...
Jandarmadan korona yasaklarını ihlal edenlere 87,8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan korona yasaklarını ihlal edenlere 87,8 ...
Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı Anıtpark'a tuvaletini yaptığı iddia edilen alkollü şahıs, kendisi gibi alkolü olan kadın tarafından darp edildi
YEREL HABERLER Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı Anıtpark'a ...
Tersakan’da temizlik çalışması
YEREL HABERLER Tersakan’da temizlik çalışması
Samsun sokakları yine tıklım tıklım
YEREL HABERLER Samsun sokakları yine tıklım tıklım
Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu
İlkadım zabıtasından ramazan denetimi
YEREL HABERLER İlkadım zabıtasından ramazan denetimi
Kasaplar da tedarik zincirinde yer almak istiyor
YEREL HABERLER Kasaplar da tedarik zincirinde yer almak istiyor
Sokaklar doldu taştı
YEREL HABERLER Sokaklar doldu taştı
Gayrimenkul değerleme uzmanlarına Atakum Belediyesi'nden e-işlem
YEREL HABERLER Gayrimenkul değerleme uzmanlarına Atakum ...
Sağlık çalışanları ek ödemelerini hastane personelleri ile paylaştı Alaçam Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ek ödemelerini hastane ...
Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi
YEREL HABERLER Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi
Yazarlardan Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Yazarlardan Erbaş’a destek
Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine ...
Korona virüsü fırsata çevirdiler Alışverişin yeni adresi “canlı mezat” Sahte ürünler internette kapış kapış gidiyor
YEREL HABERLER Korona virüsü fırsata çevirdiler Alışverişin yeni ...
Yangında alevler içinden çıkartılan köpeğe itfaiyeden suyla ilk yardım
YEREL HABERLER Yangında alevler içinden çıkartılan köpeğe itfaiyeden ...
76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı
YEREL HABERLER 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı
Mevsimsel alerjiyle koronayı karıştırmayın
YEREL HABERLER Mevsimsel alerjiyle koronayı karıştırmayın
Samsun’da mezarlık doluluk oranları Asri ve Kıranköy Mezarlıkları yüzde 90 doldu, Derecik Mezarlığı’nda yer sıkıntısı yok Mezar yeri fiyatları 4 ile 10 bin TL
YEREL HABERLER Samsun’da mezarlık doluluk oranları Asri ve Kıranköy ...
Hastaneden korona virüsü seferberliği
YEREL HABERLER Hastaneden korona virüsü seferberliği
İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben değilim, benzerlikten dolayı mağdur oldum”
YEREL HABERLER İş adamı Çelik’ten Ferrari açıklaması: “O kişi ben ...
Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı
YEREL HABERLER Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili ...
Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Teşekkürler Havza”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X