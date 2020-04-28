Samsun'un Ovacık Mahallesi´nde karantina uzatıldı

Kendisi gibi karantinadaki arkadaşlarına moral konserleri veriyor

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<br>Zeynep Irmak ÖCAL/VEZİRKÖPRÜ, (Samsun), (DHA) SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi´nde karantina süresi 30 Nisan´a kadar uzatıldı. <br>Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Vezirköprü ilçesindeki karantina uygulamasının sonlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçeye bağlı Ovacık Mahallesi´ne uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-04-28 00:11:56<br>

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