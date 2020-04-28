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Vezirköprü genelindeki karantina uygulaması sona erdi Samsun’da mesai saatleri değişti

İHA

– Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesi genelinde uygulanan karantina uygulamasının sona erdiğini ve Samsun'daki mesai saatlerinin de değiştiğini söyledi.

Vezirköprü genelindeki karantina uygulaması sona erdi Samsun’da mesai saatleri değişti

– Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesi genelinde uygulanan karantina uygulamasının sona erdiğini ve Samsun’daki mesai saatlerinin de değiştiğini söyledi.
Vezirköprü ilçesinde bir süredir karantina uygulaması yapıldığından ilçeye giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. Bugün Samsun Valisi Osman Kaymak, valiliğin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karantina uygulamasının ilçe genelinden kaldırıldığını sadece Ovacık Mahallesi’nde uygulanan karantina tedbirlerinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını ifade etti.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçemiz genelinde uygulanan karantina tedbirleri bugün itibarıyla sonlandırılmış, ancak ilçeye bağlı Ovacık Mahallesinde uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır” denildi.

Samsun’da mesai saatleri değişti
Samsun’da mesai saatlerinin değiştiğini de belirten Vali Kaymak, şu ifadeleri kullandı:
“Korona virüsü salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Ramazan Bayramı sonuna kadar 657 sayılı DMK ve 2020/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca İlimizde mesai saatleri 28 Nisan tarihinden itibaren 09.0012.30, 13.0016.30 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. İlgililere duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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