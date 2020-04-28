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KOBİ’ler için “Nefes Kredisi” devrede

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak amacıyla TOBB önderliğinde, bir özel banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilen, "Nefes Kredisi"nin devreye girdiğini söyledi.

KOBİ’ler için “Nefes Kredisi” devrede

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, oda üyelerinin finansman ihtiyacına destek olmak amacıyla TOBB önderliğinde, bir özel banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata geçirilen, “Nefes Kredisi”nin devreye girdiğini söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) geçen yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi olan "TOBB Nefes Kredisi"nin tekrar başladığını söyledi. TOBB’un öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzaların TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve bir özel bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Nefes Kredisi’nin Samsun iş dünyasına da can suyu olacağını söyledi.

Üst limit 50 bin TL
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılının tamamen ödemesiz olacağını belirten Başkan Murzioğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce ‘finansmanda inovasyon’ ifadesini kullandığı proje, TOBB üyesi KOBİ’ler için önemli bir finansman kaynağı olmuştu. Bu zor dönemde Nefes Kredisi tekrar devrede. Sektör ayrımı olmaksızın KOBİ’lerin başvurabileceği Nefes Kredisi'nde ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit 50 bin TL olacak. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin Türkiye genelinde 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'ne özel banka aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Ayrıca, vergi borcu – SGK borcu yoktur belgesi de istenmeyecek” diye konuştu.

“Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk”
Kovid19 sonrası küresel ekonominin yeni bir hal alacağını belirten Murzioğlu, “Şirketlerimizi yaşatarak Kovid19 sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü salgın sonrasında iş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi dün itibariyle yeniden devreye alındı. Odamız üyesi KOBİ’ler bugünden itibaren Odamızdan alacağı üyelik belgesi ile banka şubesine başvurabilecekler. Üyelerimiz isterlerse odaya gelmeden ebelge olarak da belgelerini alabilecekler. Bu kaynakla inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız” şeklinde konuştu.

"Sıra bizde"
Özel bankanın Karadeniz Bölge Müdürü Doğan Atakent ise TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmadıklarını ve 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Atakent, “KOBİ’lerimiz, korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakârlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgâh, dükkân, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz” açıklamasında bulundu.

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