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Havza'da pazarlarda maske dağıtıldı

İHA

Havza Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında başlatılan ücretsiz maske dağıtımına devam edildi.

Havza'da pazarlarda maske dağıtıldı

Havza Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilçe pazarlarında oluşturulan giriş noktalarında başlatılan ücretsiz maske dağıtımına devam edildi.
Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ilçede bulunan sebze ve meyve pazarı ile süt ve süt ürünleri pazarında oluşturulan 5 adet giriş ve çıkış noktasında ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Zabıta ekipleri tarafından da pazar yerlerinde maske ve eldiven takılması, sebze ve meyvelerin müşteriler tarafından seçilmemesi, sosyal mesafe ile genel hijyen kurallarına uyulması ve çöplerin çöp konteynerlerine atılması konularında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca kullanılmış eldiven ve maskeler için özel atık kutuları konulurken, dezenfeksiyon noktaları oluşturuldu ve çöp konteynerlerin sayıları arttırıldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir pazarda korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere esnafların ve vatandaşların tamamının uymasından dolayı memnun olduğunu belirterek,”Öncelikle şahsım ve sizler için sabahın erken saatlerinden itibaren sizlerin sağlığı için emek veren arkadaşlarım adına tüm pazarcı esnafı ve halkımıza teşekkür ederim. Belediye olarak esnafımıza destek olmak için pazar yerlerinden işgaliye almama kararı aldık ve bu kararı uygulamaya devam ediyoruz. Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için maske dağıtımına devam edilmekte. Hafta içi dağıtılan maskeler ile birlikte maske zorunluluğunun başladığı günden bu yana 40 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutuların atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar” dedi.
Özdemir yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını ifade ederek, "İnşallah azim ile sürdürdüğümüz mücadelemiz iyi bir şekilde neticelenecek. Halkımızın sadece biraz daha sabır göstererek alınan tedbir ve kurallara uymalar önemli. Bir çok mücadelenden birlikte çıktığımız milletimiz bu illeti de alt edecektir" diye konuştu.
Diğer taraftan korona virüsü hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalara kapsamında Karşıyaka Mahallesinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.

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