Samsun-Sivas yük treni seferleri başladı Sivas’tan hareket eden ilk yük treni Samsun’a geldi

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SamsunSivas demir yolu hattında ilk yük treni seferi yapıldı.

2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan SamsunSivas (Kalın) demir yolu hattında modernizasyon çalışmaları tamamlandı. 378 kilometre mesafede olan SamsunSivas arasında istasyon yolları dâhil toplam 420 kilometrelik bir modernizasyon çalışması yürütüldü. Yaklaşık 90 yıllık hattın alt yapısı ve üst yapısı yenilenerek, sinyalizasyon sistemi de devreye alındı.

Demir yolu hattında bir süredir deneme sürüşleri yapılıyordu. Dün gece saatlerinde ilk yük treni Sivas’tan yola çıkarak Samsun’a ulaştı. 1 hafta daha denemelerin süreceği, bir problem görülmediği takdirde düzenli yük treni seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

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