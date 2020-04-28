Hastanelerde korona virüsü önlemleri artıyor 2 hasta arasındaki işlemler en az 5 dakika sonra yapılıyor

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Samsun'da iki hastanın işlemleri arasında en az 5 dakika ara veriliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsü sonrası kamu, kurum ve kuruluşları tüm önlemlerini alıyor. "Sağlıkta Güvenle" sloganıyla 23. yıldır misafirlerinin sağlığı için çalışan Büyük Anadolu Hastanesi de bu zorlu süreçte tüm tedbirlerini ilk günden itibaren alarak hizmet vermeye devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri'nde korona virüsü salgını nedeniyle enfeksiyona karşı gerekli tedbirler alınıyor. Hastaneye giriş yapan kişilerin ateş ölçümü yapılırken, ayaktan poliklinik hizmeti alanlar için de gerekli önlemler sağlanıyor. Enfeksiyon Kontrol Komitesinin aldığı kararlar çerçevesinde; korona virüsü nedeniyle hastane hizmet binalarında, sağlık çalışanları giriş yapan kişilerin ilk etapta ateş ölçümü, el dezenfeksiyon işlemi ve anemnez (hasta öyküsü) alınıyor.



Hastalar arası temas engelleniyor

Hastanelerde polikliniklere gelen hastalar içinde tüm önlemler alınıyor. Hastaneye ayaktan poliklinik hizmetine gelenlerin sağlığı ön planda tutularak art arda iki hasta muayenesi arasında 5 dakika ara verilmesine dikkat ediliyor. Bu amaçla hem iki hastanın birbiri ile teması engelleniyor hem de poliklinik dezenfeksiyonu sağlanarak yeni girecek hastanın güvenle polikliniğe girmesi sağlanıyor. Yine poliklinikler ve laboratuvar, röntgen, MR, BT, hasta hakları, kan alma ve bunun gibi diğer bölümlerde iki hastanın işlemleri arasında 5 dakika ara veriliyor. Burada da hem iki hastanın birbiri ile temasını engellemek hem de poliklinik dezenfeksiyonu sağlanmak amaçlanıyor.



Hastaneden yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Hastane hizmet binalarında ortak kullanım alanları olan koridorlar, bekleme alanları, asansörler ve tuvaletler gibi tüm noktaların insan sağlığına uygun, maksimum güvenlikli ürünlerle temizliği ve kontrolleri arttırıldı. Bu süreç içinde Büyük Anadolu Hastaneleri'nin başlatmış olduğu, BAH Alo Doktorum ile evinizden çıkmayarak direkt olarak uzman hekimlerimiz ile görüşüp sağlık sorunlarınızı ücretsiz olarak 0532 260 21 31 nolu telefondan danışma imkanı bulabilirsiniz. Sonuç olarak her zaman olduğu gibi bugünde hastanelerimizde güvenle tedavinizi olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.”

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