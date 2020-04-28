Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç’tan "immün plazma bağışı" çağrısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından immün plazma bağışçılarına etkin bir şekilde ulaşmak için “İmmün Plazma Çağrı ve Koordinasyon Merkezi” kuruldu.

Çağrı ve Koordinasyon Merkezi, Kovid19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalara ulaşarak, uygun Kızılay Merkezlerinde Kan Plazması Bağışı yapmaları için bağışçılara bilgi verecek.

7/24 0 (362) 311 25 21 numarasından hizmet verecek İmmün Plazma Çağrı Merkezi’nin Kızılay’la koordineli bir şekilde çalışacağını söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, amaçlarının Covid19 hastalığını yenmiş, uygun donörlere ulaşarak immün plazma bağışçısı sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi protokolüne eklenen ve büyük başarı elde edilen immün plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımda tedavi gören kritik durumdaki hastalar için büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun’da da bu yöntemi uyguluyoruz. Plazma tedavisi sayesinde ilaç tedavisinden sonuç alınamayan bir yoğun bakım hastasının 34 gün içinde durumu düzelerek servise alınıyor. Amacımız kritik durumdaki daha çok hastaya bu tedavinin uygulanmasıdır. Yeni tip korona virüs hastalığını atlatmış, hastalığın üzerinden 14 gün geçmiş, 18 – 60 yaş arasında, erkek ya da gebe kalmamış kadınlar ve kan bağışında bulunmasında herhangi bir mahsur olmayan vatandaşların çağrı merkezi yoluyla bizlere ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Kovid19 hastalığını yenmiş hastalara seslenen Sağlık İl Müdürü Oruç, “Sizden alınacak plazma özellikle yoğun bakımdaki kritik hastalarımıza kullanılacağı için büyük önem arz etmektedir. Lütfen sizde 7 gün 24 saat 0 (362) 311 25 21 numarasından hizmet veren İmmün Plazma Çağrı ve Koordinasyon Merkezimizi arayarak bize ulaşın. Daha çok hastayı iyileştirmek için yeni donörlere, başkalarının hayatına dokunmak isteyen yeni kahramanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

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