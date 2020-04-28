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İlkadım’da virüs sonrası için hazırlıklar devam ediyor

İHA

İlkadım’da virüs sonrası için hazırlıklar devam ediyor

İlkadım Belediyesi tarafından Kovid19 mücadelesi ilçe genelinde devam ederken bir yandan da virüs mücadelesi sonrası için hazırlıklar devam ediyor.
İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler peyzaj çalışmalarını mevsim normallerine göre sürdürerek virüs mücadelesi sonrası hayatın normalleşeceği günler için çalışmalarını sürdürüyor.
Virüsle mücadele sonrası normalleşme sürecine en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım genelinde tüm park ve dinlenme alanlarının düzenlenmesi çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, yakında çocuklarımızın oynayıp, büyüklerin dinleneceği alanları en güzel halleriyle hazır hale getiriyor. Belediyemiz bünyesinde bir çok alanda mücadeleye devam ederken hayatın akışını kolaylaştıracak ve hızlandıracak hizmetlerimizi de aksatmamak adına planlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde çok sayıda park ve dinlenme alanının yanı sıra peyzaj alanlarını da düzenliyor ve güzelleştiriyoruz. Normal süreçte yapılacak işlerde mevsim normallerini de göz önünde tutarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günler geride kaldığında hem hijyenik hem de daha güzel bir çevrede halkımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ancak şu an tabii ki tavsiyemiz sağlığımız için evde kalmaya devam etmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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