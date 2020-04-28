Sandıkçı: "Ramazan geleneğini yaşatıyoruz"

–Samsun Canik Belediyesi, bu yıl ilk kez oruç tutan çocukları sürpriz hediyelerle sevindirerek bir Ramazan geleneğini yaşatıyor.



Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayının Canik’te her zaman bir başka güzellikte yaşandığını ancak bu yıl Kovid19 salgını nedeniyle Ramazan coşkusunun evlerde yaşanmak zorunda kalındığını söyledi. Bu kapsamda evde kalan çocuklara farklı sürprizler yaptıklarını ifade eden Sandıkçı, “Çocuklarımızın evlerde hoşça vakit geçirebilmeleri ve evde geçirdikleri vakitleri verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için ‘Evde Kal Kitabını Al’ kampanyası ile bin çocuğumuzu çeşitli kitaplarla buluşturduk. Ardından yine çocuklarımıza yönelik 'Evde Kal Hediyeni Al Canik' kampanyamızla evinde kalan çocuklarımızın EBA TV karşısında ders dinleme görüntülerini bizlere ulaştıran yaklaşık 5 yüz çocuğumuza derslerini aksatmadan dinlemeleri için çeşitli ödüllerle ödüllendirdik” dedi.



"İlk kez oruç tutan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz"

Sandıkçı ilk kez oruç tutan çocuklara çeşitli hediyeler verdiklerini ifade ederek, “Şimdi ise eski bir Ramazan geleneğini yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımıza orucun faydalarını, ramazan ayının maneviyatını yaşamaları için, hayatında ilk kez oruç tutan çocuklarımızın sahur fotolarını Twitter hesabımızdan bizlere gönderen 814 yaş aralığındaki bin çocuğumuzu çeşitli hediyelerle sevindireceğiz” diye konuştu.

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