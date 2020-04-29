DHA YURT - Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun´a getirildi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Uçağın havaalanına inişi<br>Uçağın penceresinden vatandaş detayları<br>Sağlık ekiplerinin uçağa binmesi<br>Vatandaşların kameraya el sallaması<br>Ateşi yüksek çıkan bir vatandaşın ambulansa alınması<br>Detaylar<br>Vatandaşların otobüslerle yurda götürülmesiHaber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-04-29 03:18:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.