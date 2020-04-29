DHA YURT - Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

<br>KENYA ve Tanzanya'da bulunan 272 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun´a getirildi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda 119'u Kenya, 153'ü Tanzanya'dan olmak üzere 272 Türk vatandaşı, gece yarısından sonra Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, bagajları dezenfekte edildikten sonra otobüsler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>-------------------------------<br>Uçağın havaalanına inişi<br>Uçağın penceresinden vatandaş detayları<br>Sağlık ekiplerinin uçağa binmesi<br>Vatandaşların kameraya el sallaması<br>Ateşi yüksek çıkan bir vatandaşın ambulansa alınması<br>Detaylar<br>Vatandaşların otobüslerle yurda götürülmesiHaber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-04-29 03:18:12<br>
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