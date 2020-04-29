Rektör Aydın: “Kûtü’l-Amâre'de kibirli İngilizlere büyük ders verilmiştir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Aydın: “Kûtü’l-Amâre'de kibirli İngilizlere büyük ders verilmiştir"

İHA

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaparak, "Osmanlı İmparatorluğu tarafından Irak Cephesi'nde Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük ikinci zaferi olma özelliğini taşıyan bu muharebe ile sömürgeci, kibirli ve gururlu İngiliz güçlerine karşı iman, fedakarlık, sabır ve sebat ile büyük ders verilmiştir" dedi.

Rektör Aydın: “Kûtü’l-Amâre'de kibirli İngilizlere büyük ders verilmiştir"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kut’ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaparak, "Osmanlı İmparatorluğu tarafından Irak Cephesi’nde Çanakkale’nin ardından Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük ikinci zaferi olma özelliğini taşıyan bu muharebe ile sömürgeci, kibirli ve gururlu İngiliz güçlerine karşı iman, fedakarlık, sabır ve sebat ile büyük ders verilmiştir" dedi.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Muharebenin kazanılan en büyük zaferlerden biri olduğuna değinen Aydın, “Kûtü’lAmâre Zaferi, Türklerin tarihe destansı kahramanlıkla adını yazdırdığı en büyük zaferlerindendir" diye konuştu.

"Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi"
Rektör Aydın şöyle devam etti: "Bağdat'ın 170 km. güneyinde yer alan Kûtü’lAmâre kasabası, Birinci Dünya Savaşı’nda tarihte görülen en mühim muharebe ve zaferlerden birine şahit olmuştur. 1915 yılının sonunda Halil Paşa komutasında Kûtü’lAmâre’yi kuşatan Osmanlı birlikleri, 4 ay 23 gün süren kuşatmadan sonra 29 Nisan 1916 tarihinde İngiliz Ordusu'na karşı galip gelerek Kûtü’lAmâre kasabasını ele geçirmiş ve General Sir Charles V. F. Townshend komutasındaki 5 general, 481 subay ve 13300 erden oluşan İngiliz birliklerinin tamamını esir almıştır. Teslim alınan bu orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. ‘Kûtü’lAmâre Kahramanı’ Halil Paşa, Kûtü’lAmâre Zaferi’nin önemini 6. Orduya hitaben yayımladığı mesajla şöyle ifade etmektedir: ‘Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut'ta 5 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz.’ Yine İngiliz tarihçi James Morris, Kûtü’lAmâre Zaferi’ni ve İngiliz askerlerinin esir düşmesini ‘Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi’ diye tanımlayarak zaferin önemini vurgulamış, İngilizlerin Türkler karşısında düştüğü acziyet, hayal kırıklığı ve utancı dile getirmiştir."

"Büyük ders verilmiştir"
"Osmanlı İmparatorluğu tarafından Irak Cephesi’nde Çanakkale’nin ardından Birinci Dünya Savaşı’nın en büyük ikinci zaferi olma özelliğini taşıyan bu muharebe ile sömürgeci, kibirli ve gururlu İngiliz güçlerine karşı iman, fedakarlık, sabır ve sebat ile büyük ders verilmiştir" diyen Aydın açıklamasını, "Bu duygu ve düşüncelerle tarihteki en büyük mücadelelerimizden biri olan Kûtü’lAmâre Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, bize her zaman ilham kaynağı olmuş tarihimize bu destanı armağan eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun” sözleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden online sınav sistemi hizmeti
YEREL HABERLER Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden online sınav ...
KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon Tohumdan önce destek
YEREL HABERLER KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon Tohumdan önce ...
Samsun Şehir Hastanesi'nin zemin etüt çalışmaları başladı 900 yatak kapasiteli olacak hastane, Samsun'un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak
YEREL HABERLER Samsun Şehir Hastanesi'nin zemin etüt çalışmaları ...
Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği
YEREL HABERLER Galeriç Ormanı'nda su papatyası güzelliği
(Görüntülü) Yurtdışından 272 Türk vatandaşı daha Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtdışından 272 Türk vatandaşı daha ...
Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor Alaçam çileğini marka haline getirmek istiyorlar
YEREL HABERLER Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ...
DHA YURT - Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER DHA YURT - Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı ...
Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a ...
Tanzanya ve Kenya'dan getirilen 272 Türk vatandaşı Samsun'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tanzanya ve Kenya'dan getirilen 272 Türk vatandaşı ...
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan nostaljisi Karantina altındaki gurbetçilere eşsiz konser
YEREL HABERLER Samsun'da karantina altındaki gurbetçilere Ramazan ...
Atakum Belediyesi’nden 65 yaş üstü vatandaşlara destek telefonu
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden 65 yaş üstü vatandaşlara ...
Vezirköprü'de 6 yayla evi ve 1 ahır kül oldu
YEREL HABERLER Vezirköprü'de 6 yayla evi ve 1 ahır kül oldu
Sandıkçı: "Ramazan geleneğini yaşatıyoruz"
YEREL HABERLER Sandıkçı: "Ramazan geleneğini yaşatıyoruz"
İlkadım’da virüs sonrası için hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER İlkadım’da virüs sonrası için hazırlıklar devam ...
Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç’tan "immün plazma bağışı" çağrısı
YEREL HABERLER Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç’tan "immün plazma ...
Hastanelerde korona virüsü önlemleri artıyor 2 hasta arasındaki işlemler en az 5 dakika sonra yapılıyor
YEREL HABERLER Hastanelerde korona virüsü önlemleri artıyor 2 hasta ...
Ehliyet alacaklar temmuz ayının ortasına kadar bekleyebilir
YEREL HABERLER Ehliyet alacaklar temmuz ayının ortasına kadar ...
(Görüntülü) 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 milyonluk Ferrari sahibi merak konusu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1000 liralık yardıma başvuran 1.5 ...
Düşerek bacağı kırılan yaşlı kadın ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Düşerek bacağı kırılan yaşlı kadın ambulans ...
Bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak konusu oldu
YEREL HABERLER Bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak ...
Dünya bal tüketiminde Türkiye’ye yönelebilir Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan: “Arıcılık faaliyetleri korona günlerinde de tam gaz devam ediyor” “Bu sene üretimin bin 300 tondan az olmamasını bekliyoruz” “Yurt dışındaki tüketicilerin Türkiye’ye yöneleceğini umuyoruz”
YEREL HABERLER Dünya bal tüketiminde Türkiye’ye yönelebilir Samsun ...
Samsun Milli İrade Platformu’ndan Ankara Barosu'na kınama
YEREL HABERLER Samsun Milli İrade Platformu’ndan Ankara Barosu'na ...
Koli koli iyilik
YEREL HABERLER Koli koli iyilik

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X