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'Organik Köy’e 'organik' destek

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Organik Ürünler Pazarı' olarak büyük ün kazanan Sürmeli Mahallesi'ndeki üreticilere 'organik ilaç' ve 'gübre' desteğinde bulundu.

'Organik Köy’e 'organik' destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Organik Ürünler Pazarı' olarak büyük ün kazanan Sürmeli Mahallesi'ndeki üreticilere 'organik ilaç' ve ‘gübre’ desteğinde bulundu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesinde organik tarım yapan ve ürettikleri sebze ve meyveleri her hafta sonu kurdukları 'Organik Ürünler Pazarı'nda satışa sunan Sürmeli Mahallesi sakinlerine tarımsal destekte bulundu. Belediye, Sürmeli Mahallesi'nde organik ilaç ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi.

İl genelinde tarımsal kalkınma
Büyükşehir Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı'nın tüm ilçelerde, yetiştirilen ürünlere göre yaptığı destekler sayesinde il genelinde tarımsal kalkınma çalışmaları her geçen gün artıyor. Tarımsal çeşitliliğin çoğaltılması amacıyla 'Mahalle Bazlı' projeleri hayata geçirerek çiftçileri üretime teşvik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, son olarak, ürettiği organik ürünler ile dikkati çeken Bafra İlçesi Sürmeli Mahallesi'nde üreticiye destek oldu.

“Desteklerimiz artarak sürecek”
Proje kapsamında Sürmeli Mahallesi'nde 18 çiftçiye organik ilaç ve gübre dağıtımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, "Özellikle organik tarım faaliyetlerinde bulunan mahallelere bu tarz desteklerimiz artarak sürecek" açıklamasında bulundu.

Başkan Demir'i davet edecekler
Organik ilaç ve gübre desteğinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür eden çiftçiler ise, "Hepimizi tehdit eden salgının sona ermesinin ardından organik tarım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Başkan Mustafa Demir'i de mahallemizde ağırlayarak organik ürünlerimizden ikram etmekten onur duyacağız" dediler.
Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir’i ziyaret eden ve tarımsal üretimleri hakkında bilgi veren Sürmeli Mahallesi Derneği Başkanı Aşire Yılmaz ve beraberindeki bir grup çiftçi, organik üretim için ilaç ve gübre desteği istemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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