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Samsun sahilleri yaza hazırlanıyor

İHA

Samsun sahilleri yaza hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs salgınının ardından havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun bir şekilde vakit geçireceği sahil şeridini yaza hazırlıyor.
Atakum’da bulunan 10 kilometrelik Adnan Menderes Bulvarı’ndan başlayan ve sahil caddesi üzerinden Dereköy’e kadar uzanan 26 kilometrelik bölümde çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. ekipleri sahil şeridinde gerçekleştirilen çalışmalarla aksaklıkları gideriyor.
Samsun’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil şeridinde sürekli olarak çalışmalar yürüten Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında vatandaşların serinlemek için denize girdiği plajlarda, araç, yaya ve bisiklet yollarında önemli çalışmalara imza atıyor. Çalışmalar kapsamında Kürtün Irmağı’ndan başlayan ve Dereköy’e kadar uzanan 26 kilometrelik sahil şeridinde rüzgardan dolayı perde duvar diplerine biriken kumlar traktör ve kürek ile kumsala aktarılıyor, ağaç dipleri çapalanıyor, yürüyüş yolları dezenfektanlı sularla yıkanıyor, araç yolunda meydana gelen bozulmalar gideriliyor, çalı ve ağaçlar budanarak estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Türkiye’nin nadide sahillerinden birisine sahip olan Samsun’da vatandaşların hijyenik ve güzel bir ortamda vakit geçirmeleri için emek veren Samsun Büyükşehir Belediye ekipleri korona virüs salgınının ardından yoğunluk yaşanacak olan sahillerde gerekli dezenfekte çalışmalarını da sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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