Canik’te kentsel dönüşüm projesi mayıs ayında başlıyor Baskan Demir'den Canik'e müjde

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Yeni Mahalle'de uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesinde ilk kazmanın mayıs ayında vurulacağını müjdeledi.

Canik'te yapımı uzun süredir beklenen Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in girişimleri ile başlama aşamasına geldi. Başkan Mustafa Demir’in Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Hakan Gedikli ile gerçekleştirdiği video konferansta proje ile ilgili son karar verildi. Demir ve Gedikli'nin görüşmesinden çıkan karara göre mayıs ayının ilk haftası başlayacak olan ruhsatlandırma çalışmalarının ardından, ikinci hafta ihale süreci gerçekleştirilecek, üçüncü hafta ise ilk kazma vurularak projenin temeli atılacak.



“Canik’e yakışır bir proje hayata geçiyor”

Samsun’da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak kente estetik bir doku kazandıracak projelere imza atmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa Demir, “Canik'te kentsel dönüşüm projeleri için rezerv alan olarak belirlediğimiz Yeni Mahalle'de uygulanacak proje ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız istişareler sonucunda güzel bir proje ortaya çıktı. Toplam 77 bin metrekare alanda, maksimum 7 katlı, giriş katları dükkan olan ve 700 bağımsız bölümü olan proje ilçemize büyük bir renk katacak. Hayırlısıyla projeyi mayıs ayının ilk haftası ruhsatlandıracağız, ikinci haftası ihale süreci gerçekleştirilecek. Yine aynı ayın üçüncü haftası da faaliyete geçeceğiz. Samsun’a yakışır, şehrin havasını değiştirecek, bloklar arasında en az 25 metre mesafe olan geniş, ferah bir projeyi Canik ilçemize kazandıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Korona virüsü salgınının ardından toparlanma sürecinin çok kısa süreceğini ve inşaat sezonunun başlamasıyla çalışmaların daha da artacağını ifade eden Demir, şunları söyledi:

“Samsun'u ilmek ilmek yeniden işliyoruz. Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilerek birçok cadde ve bulvarda yol yapım çalışmaları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan inşaat sezonunu çok iyi değerlendireceğiz.”

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