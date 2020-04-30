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Plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan doktor, bağışçı olacağı günü bekliyor

DHA

Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören 25 yıllık doktor Ogün Madran (49), immün plazma bağışı ile sağlığına kavuştu. Taburcu olacağı günü bekleyen Madran, plazma bağışı için donör olacağını, ardından da görevinin başına döneceğini söyledi. Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi´nde görev yapan doktor Ogün Madran´a, 13 Nisan´da koronavirüs teşhisi konuldu. H,astaneye yatırılan Madran, tedaviye cevap vermeyince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi....

Plazma tedavisi ile sağlığına kavuşan doktor, bağışçı olacağı günü bekliyor

<br>Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören 25 yıllık doktor Ogün Madran (49), immün plazma bağışı ile sağlığına kavuştu. Taburcu olacağı günü bekleyen Madran, plazma bağışı için donör olacağını, ardından da görevinin başına döneceğini söyledi.<br>Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi´nde görev yapan doktor Ogün Madran´a, 13 Nisan´da koronavirüs teşhisi konuldu. H,astaneye yatırılan Madran, tedaviye cevap vermeyince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakımanan ve nefes darlığı problemi başlayan Madran´a, immün plazma tedavisi uygulanması kararlaştırıldı.<br>Sağlık Bakanlığı´nın devreye girmesiyle Ankara´dan bulunan donörden alınan immün plazma, Samsun´a gönderildi. Plazma ve ilaç tedavisi ile sağlığına kavuşan Madran, şimdi taburcu olacağı günü bekliyor.<br>`PLAZMA BAĞIŞI HAYAT KURTARICI OLABİLİYOR´<br>Covid-3 Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Oğuz Uzun yönetimindeki 19 hemşire, 8 araştırma görevlisi ve 9 personelin canla başla çalıştığı hastanede Madran´ın tedavisini üstlenen öğretim üyesi Yusuf Taha Güllü, "Meslektaşımız Madran, sitokin fırtınası dediğimiz bir sürece doğru gidiyordu. Uyguladığımız tedavilere cevap vermeyince plazma tedavisine karar verdik. Plazma tedavisiyle birlikte hastamızın şikayetleri yavaş yavaş azalmaya başladı. Yoğun bakım ihtiyacı azaldı ve hastamızı normal servise aldık. İlk geldiği zaman durumu çok kötüydü ancak şu an genel durumu gayet iyi. Plazma tedavisiyle hastamız ciddi bir fayda gördü, şikayetleri azaldı. Covid hastalığı geçiren tüm hastalarımıza sesleniyorum. Lütfen Kızılay´a ve kan merkezlerine başvurarak, plazma bağışı yapsınlar. Çünkü plazma bağışı hayat kurtarıcı olabiliyor" dedi.<br>'GÖREVİME DÖNECEĞİM'<br>Herkese çok teşekkür eden doktor Ogün Madran ise, "Plazma tedavisi ile sağlığıma kavuştum. Şu an antikor oluşmasını bekleyeceğiz. Daha sonra plazma için donör olacağım. Tam anlamıyla iyileşince görevimin başına geçeceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-04-30 13:32:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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