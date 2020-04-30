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Samsun’da 4 bin 500 kişiye psikososyal destek verildi Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için korona virüsü tedbirleri alındı

İHA

– Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman meslek elemanları tarafından korona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 4 bin 500 kişiye sosyal, psikolojik ve psikososyal destek verildi

Samsun’da 4 bin 500 kişiye psikososyal destek verildi Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar için korona virüsü tedbirleri alındı

– Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzman meslek elemanları tarafından korona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 4 bin 500 kişiye sosyal, psikolojik ve psikososyal destek verildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korona virüsü salgını nedeniyle kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler için bağlı kurum ve kuruluşlarda bir takım tedbirler alındı. Bu dönemi en iyi şekilde atlatmak üzere bağlı kurum ve kuruluşlarda aldıkları tedbirleri anlatan Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, “Korona virüsüne karşı sürecin takip ve koordinasyonu için tüm kuruluşlarımızı kapsayan bir kriz masası oluşturduk. Kronik rahatsızlığı bulunan veya 60 yaş üstü olan personele idari izin verildi. Esnek çalışma kapsamında dönüşümlü çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri de kullanılıyor. Personel değişimi yapılmadan önce ise kuruluşa girecek personele Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüsü testi yapılmaktadır” dedi.
Verilen destek hizmetlerinden bahseden Tekin Balcı, “Bugüne kadar gerek sosyal, gerek ekonomik, gerekse psikososyal destek başvurusu yapan yaklaşık 4 bin 500 kişiyle meslek elemanlarımız tarafından gerekli görüşmeler ve işlemler yapılmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan çağrılar içerisinde psikososyal destek ihtiyacı olanlara da destek verilmektedir. Yurt dışından gelen ve KYK yurtlarına yerleştirilen 400 civarında kişiye de psikososyal destek verilmesi yönünde işlem başlatılmıştır. İlçelerimizde Aile Sosyal Destek Programı kapsamında alınan personelimiz ve diğer personellerimiz tarafından Vefa Destek Grubu içerisinde yer alarak vatandaşlara da hizmet götürülmektedir” diye konuştu.
Çocuklar ve kadınlar için alınan tedbirlere değinen Müdür Balcı, “Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nde karantina birimi olarak kullanılmak üzere izole edilmiş ortamlar oluşturulmuştur. Çocuk Kuruluşlarımızda sağlık personelleri görevlendirilmiştir. Kurumlara gelen acil vakalar İlk Kabul Birimi'nin karantina birimine alınmaktadır. Çocuk kuruluşlarımızda kronik rahatsızlığı bulunan çocuklarımızın sürekli takipleri yapılmaktadır. Kadın Konuk Evlerimizde de acil vakalar dışında giriş çıkış yapılmamakta, acil olarak kurum bakımına alınan kişiler izole edilmiş odalarda tutulmaktadır” şeklinde konuştu.
Engeli ve yaşlılar için alınan tedbirleri ise, “Tüm engelli ve yaşlı kuruluşlarında izole edilmiş karantina katları ve odaları oluşturulmuş, sağlık personelleri görevlendirilmiştir. Samsun Çarşamba Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi binası engelli ve yaşlılar için karantina binası olarak planlanmış ve hazır edilmiştir. Yaşlı ve engellilere hizmet veren Huzurevleri ve Rehabilitasyon Merkezileri ile Özel Bakım Merkezlerine tertip, nakil ve acil vakalar alınmaktadır ve izole ortamlarda bakılmaktadır. Yaşlı ve engelli kuruluşlarında çalışan personel 15 günlük sabit vardiyalı çalışma sistemine alınarak, hastalığın yayılma ihtimali düşürülmüştür. Engelli evde bakım ücretinden yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarının süresi mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır” sözleriyle anlattı.
Barınma sorununu çözmek amacıyla bir otelle anlaştıklarını anlatan Balcı, “Ayrıca valiliğimiz öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile de koordineli olarak barınma sorunu nedeniyle müdürlüğümüze başvuru yapan kadınlar, engelliler, yaşlılar ve gidecek yeri olmayan evsizler için merkezde bir otel ile anlaşma yapmak suretiyle geçici yer temini yapılmıştır. Müdürlüğümüze başvuru yapan evsizler bu otele yönlendirilerek barınma sorunları çözüme kavuşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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