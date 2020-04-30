Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (2)

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği öğrenildi. Sultan K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-04-30 15:55:58<br>

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