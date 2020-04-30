Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı (3)

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>TUTUKLANDI<br>Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, Sabri Karadeniz'i ağır yaralayan akrabaları Sultan Karadeniz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-04-30 18:21:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.