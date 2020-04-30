Bafra'da yasağa uymayan 45 şahsa 37 bin 896 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde emniyet ve jandarma sorumluluk sahalarında 2226 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden toplam 45 şahsa 37 bin 896 TL para cezası uygulandı.

Bafra Kaymakamlığınca kolluk birimlerinin yapmış olduğu denetim ve kontrollerde 2226 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden toplamda 43 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 33 bin 927 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 şahsa kapalı iş yerini açmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 3 bin 969 lira para cezası yazıldı. Toplamda 45 şahsa toplam 37 bin 896 lira para cezası uygulandı.

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