Samsun’da tedbirlere uymayan 35 şahsa 33 bin 265 TL ceza kesildi

Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında Samsun'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağına riayet etmeyenler ile sosyal mesafe kuralına uymayan 35 şahsa 33 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden 443, İl Jandarma Komutanlığından 228 personelin katılımıyla 30 Nisan 2020 Perşembe günü 15.00 – 24.00 saatleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Uygulama neticesinde bin 428 iş yeri denetlendi. 1 iş yerine bin TL cezai işlem uygulandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağına riayet etmeyenler ile sosyal mesafe kuralına uymayan 35 şahsa 33 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 bin 631 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Yapılan araç kontrolünde bin 775 araç denetlendi. 23 araca 11 bin 629 TL para cezası uygulandı. 45 park ve bahçe denetimi ile 14 mesire ve yürüyüş alanı denetlendi. Uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamasında 1 kayıp şahıs bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.