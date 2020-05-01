Sendikadan sağlık çalışanlarına destek

Korona virüs salgını mücadelesinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Türk EğitimSen Çarşamba İlçe Temsilciliği tarafından 100 adet siperlik hastaneye teslim edildi.

Korona virüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla başlattıkları kampanyayla Çınarlık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Ali Yüce'nin evindeki 3D yazıcı ile ürettiği 'koruyucu siperlikler' Türk EğitimSen Çarşamba İlçe Temsilcisi Gültekin Aydın ve Türk SağlıkSen İlçe Temsilcisi Nihat Atay, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin 'e teslim etti.

Başkan Gültekin Aydın, ziyarette yaptığı açıklamada, “Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimimiz nezdinde tüm sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar" dedi.

Ziyaret 100 adet siperliklerin takdim edilmesinin ardından son buldu.

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