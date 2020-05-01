Samsunspor´da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi

<br>Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-TFF 2´nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor´da takımın tesislerde toplanma tarihinin 11 Mayıs´a ertelendiği bildirildi.<br>Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlamasına yönelik tarihin henüz netleştirilmemesi sebebiyle sürecin biraz daha uzayacağını düşünerek A takımımızın toplanma tarihini 4 Mayıs 2020 tarihinden 11 Mayıs 2020 tarihine aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.<br>Takımın daha önce 04 Mayıs´da Samsun Nuri Asan Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.<br> DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ<br>2020-05-01 20:09:29<br>
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