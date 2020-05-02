Samsun'un atom tatlısı, yurt dışına gönderiliyor

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da ramazan ayında yoğun olarak üretilen 'Atom' adı verilen tatlı ilgi görüyor. Yumurta sarısının pidenin üzerine sürülmesinin ardından kalan beyazının şekerle ve suyla karıştırılmasıyla yapılan tatlı yurt dışından da sipariş alıyor. <br>Samsun'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve ramazan ayı nedeniyle daha yoğun tercih edilen 'Atom' adı verilen tatlı ilgi görüyor. Pidenin üst kısmına yumurta sarısının sürülmesinin sonrasında kalan yumurta akı şeker ve suyla karıştırılıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan atom, her yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Tatlı, kolilere konularak farklı illere ve yurt dışına da gönderiliyor. 50 kuruşa satılan tatlı, kentte yok satıyor.<br>'RAMAZAN DEYİNCE ATOM VE PİDE AKLA GELİR'<br>Samsun'da her köşe başında atom satıldığını söyleyen Ahmet Akpınar, "Ramazanın geleneksel lezzeti olarak yakınlarımıza atom gönderiyoruz. Ben de 100 atom aldım ve koliye koydum. İstanbul'daki kardeşime kargo ile atom göndereceğim. Ramazan ayı demek, lezzet açısından pide ve atom demek bizim için. İkisi de çocukluğumuzdan kalma bir gelenek. Çok sevdiğimiz iki lezzet. Atom özellikle Karadeniz Bölgesi'nde daha yaygın tüketilen bir lezzet" dedi.<br>'YUMURTA AKI, ŞEKER VE SUYLA YAPILIYOR'<br>Fırınlarında günde bin adet atom üretip sattıklarını söyleyen Pembe Dudaksız da, "Atomu herkes çok sever ve Ramazan'da sıkça tüketilir. Çok hafif bir tatlıdır. Müşterilerimiz de çok ilgi gösteriyorlar. Hatta kolilere koyup il dışına yurt dışına atom gönderiyorlar. Samsun'da sıkça tüketilen bir lezzet atom. Yumurta akı, şeker ve suyla yapılan çok basit bir tatlıdır diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-02 08:54:31<br>

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