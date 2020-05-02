Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, oğullarının kendisine küfrettiğini öne süren Sultan Karadeniz (66) tarafından av tüfeğiyle vurulan Sabri Karadeniz (48), 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıda Karadeniz´in eşi Huriye Karadeniz (44) de hayatını kaybetmişti.<br>Olay, 29 Nisan gecesi İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye -Sabri Karadeniz çiftinin oğlu, Sultan Karadeniz'e küfretti. Sultan Karadeniz de pompalı tüfeğini alıp, akrabası olan ailenin evine geldi. Kapıyı açan Sabri Karadeniz'e, "Oğlunuzu buraya getirin, bana küfretti" dedi. Çıkan tartışmada, Sultan Karadeniz, Sabri-Huriye Karadeniz çiftine ateş açtı. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Huriye Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Sabri Karadeniz ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.<br>Pompalı tüfeği olayın yaşandığı binanın arkasına atıp kaçan Sultan Karadeniz, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yakalandı. İfadesinde "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim bile. Çocukları bana küfretti" dediği öğrenilen Sabri Karadeniz, tutuklandı. <br>KOCA DA ÖLDÜ<br>Olayda ağır yaralanan Sabri Karadeniz de tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-02 09:47:15<br>

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