Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: “Kimse ile husumetimiz yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: “Kimse ile husumetimiz yok”

İHA

Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, "Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok" dedi.

Ambulans helikopterin alamadığı hastanın eşi konuştu: “Kimse ile husumetimiz yok”

Samsun'da ambulans helikopterin kırsal mahallede tarlaya inmesine izin verilmeyince alamadığı hastanın eşi Fadime Yeniçerioğlu, “Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok, küslüğümüz de yok” dedi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde dün kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu (58) fenalaştı. Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunan, feribotla ulaşımı sağlanan ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı feribot çalışmayan mahallede durum muhtara bildirildi. Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz da durumun acil olmasından dolayı Samsun’dan ambulans helikopter talep etti. İhbar üzerine 112 Acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter uzun süre inecek yer aradı. Pilot, iniş için elverişli bulduğu bir tarlaya inmek için anonsla sahibinden izin istedi. Tarla sahibi kadın N.Ş. el hareketi yaparak helikopterin inişine karşı çıktı. Pilot, inecek yer bulabilmek için helikopter ile kırsal mahallede 10 tur atmak zorunda kaldı. İnecek uygun yer bulamayan pilot, durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter, hasta Cemil Yeniçerioğlu'nu alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta daha sonra özel araçla Altınkaya Barajı kenarına götürüldü. Burada araçtan alınan hasta feribotla karşıya geçirilerek bekleyen ambulansa nakledildi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil Yeniçerioğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Cemil Yeniçerioğlu, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

“Kimse ile husumetimiz de yok”
Cemil Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Yeniçerioğlu (56), İHA muhabirine yaşananları anlattı. Yeniçerioğlu, "Bahçeye birlikte gittik, daha sonra eşini geri gönderdim. 1,5 saat sonra eve geldiğimde ölü gibi bayılmış düşmüş. Ayakları çekyatta, bedeni yataktaydı. Bağırdım çığırdım uyandıramadım. Sonra herkes toplaştı. Muhtarla birlikte herkes geldi. Ambulans çağırıp götürelim dedik. Sonra helikopteri çağırdılar. Helikopter havada döndü döndü ama indirmediler. Oğlumla araçla kayık başına götürdük. Sonra oraya ambulans geldi. Vezirköprü Devlet Hastanesine gittik. Oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok. Hiç kimseyle küslüğümüz yok” dedi.

“Yaptığı cahillik, herkese mahcup olduk”
Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz ise, "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112’yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.’nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk” diye konuştu.
Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımının kesildiğini, feribotlarla ulaşım sağladıklarını belirterek, baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza virüsten arınmaya devam ediyor Kazımpaşa Caddesi ve pazar yerlerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Havza virüsten arınmaya devam ediyor Kazımpaşa ...
(Görüntülü) Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ambulans helikopterin tarlalarına ...
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler
YEREL HABERLER Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin ...
Vali Kaymak’tan basın çalışanlarına takdir ve teşekkür “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan basın çalışanlarına takdir ve ...
(Görüntülü)UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday deltada, 359 kuş türü yaşıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü)UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday ...
UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday deltada, 359 kuş türü yaşıyor
YEREL HABERLER UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne aday deltada, ...
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
YEREL HABERLER Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans ...
Dedeyle torunun korona hasreti
YEREL HABERLER Dedeyle torunun korona hasreti
(Görüntülü) 3 yaşındaki Deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü-EK (Dedesiyle görüntülü görüşme anları)
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 yaşındaki Deren, koronavirüs nedeniyle ...
Kısıtlamanın ikinci gününde de Samsunlular evde kaldı Samsun’da korona günleri havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ikinci gününde de Samsunlular evde ...
Koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı ...
(Görüntülü) 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle ...
Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
YEREL HABERLER Küfür kavgasında anneden sonra baba da öldü
Atık demirlerden gitar yaptı Atık malzemeleri dönüştürerek sanat eseri yapıyor
YEREL HABERLER Atık demirlerden gitar yaptı Atık malzemeleri ...
Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı
YEREL HABERLER Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı
(Görüntülü) ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATOM TATLISI, YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
Samsun'un atom tatlısı, yurt dışına gönderiliyor
YEREL HABERLER Samsun'un atom tatlısı, yurt dışına gönderiliyor
Komşu cinayetinde ölü sayısı 2 oldu Samsun’da komşu tarafından vurulan koca da hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Komşu cinayetinde ölü sayısı 2 oldu Samsun’da komşu ...
Samsunspor´da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi
YEREL HABERLER Samsunspor´da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi
Kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kağıt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Direksiyon başında felç geçiren sürücü kaza yapıp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında felç geçiren sürücü kaza yapıp ...
Sendikadan sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Sendikadan sağlık çalışanlarına destek
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulans helikopterle ...
Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa
YEREL HABERLER Ağaç oymacılığından, plastik cerrahlığa

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X