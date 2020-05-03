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Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında Şahsa 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı

İHA

– Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 112 helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahıs gözaltına alındı.

Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen şahıs gözaltında Şahsa 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı

– Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 112 helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahıs gözaltına alındı.
Dün Vezirköprü ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşa ulaşmak için tarlaya inmeye çalışan helikopter ambulansa bir şahıs engel olmuştu. Bugün Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada helikopter ambulansının tarlaya inmesine izin vermeyen şahsın gözaltına alındığı açıklandı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa idari yönden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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