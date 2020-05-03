Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler (2)

"Bu işler hep kader..."

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<br>TARLA SAHİBİNE SOKAĞA ÇIKMA CEZASI<br>Samsun'da kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin mahsulüne zarar vereceği gerekçesiyle tarlasına inmesine izin vermeyen N.Ş., hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira ceza uygulanan kadın, serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-05-03 16:22:42<br>

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