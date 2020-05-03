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Havza sokağa çıkma kısıtlamasına uydu Başkan Özdemir: “Halkımıza teşekkür ediyorum”

İHA

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, "Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Havza sokağa çıkma kısıtlamasına uydu Başkan Özdemir: “Halkımıza teşekkür ediyorum”

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında Havza Belediyesine bağlı Temizlik İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri birimi tarafından çalışmalara ara verilmeden devam edildi. Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar ile fırınlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları, maske ile eldiven takmaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde devam eden ve gece yapılan çalışmalar kapsamında Kazımpaşa Caddesi ve pazar yerlerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak çalışma gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Halkımız evde kaldıkça salgınla mücadelede daha başarılı oluyoruz. Eminim ki kısa süre sonra halkımızın tedbirlere uyması neticesinde bu iş bitecek. Son veriler bunu ortaya koyuyor. Havza Belediyesi olarak bizler sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. Temizlik işlerimiz ile zabıta müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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