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Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

DHA

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ Samsun Müftülüğü´nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü´ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA 2020-05-03 20:43:18

Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

<br>SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ<br>Samsun Müftülüğü´nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü´ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-03 20:43:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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