Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı (2)

"Bu işler hep kader..."

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<br>SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ<br>Samsun Müftülüğü´nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü´ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-05-03 20:43:18<br>

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