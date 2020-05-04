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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasından 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunay Bilecik idaresindeki 55 SR 312 plakalı hafif ticari araç önüne seyir eden Zekai Taşdelen yönetimindeki 34 BKL 243 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç refüjdeki bankete çarptı. Kazada yaralan araç sürücüsü Tunay Bilecik ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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