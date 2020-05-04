Samsun'da, yasak sonrası alışveriş yoğunluğu

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<br>Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde ve meydanlarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. <br>Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Samsun'da hayat normale döndü. Kentte kısıtlama sonrası ilk iş gününde cadde, meydan ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Yasak sonrası kendilerini dışarı atan vatandaşlar alışveriş yaptı. Sokağa çıkanlar maske takmaya özen gösterirken, polis ekipleri de işlek caddelerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. <br>DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-04 15:48:58<br>

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