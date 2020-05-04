Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu

DHA

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, `Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?´ diye sordu. Ben de o anki heyecanla `hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın´ dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi. İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer...

Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu

<br>Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Şahinoğlu, "Pilot, `Burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?´ diye sordu. Ben de o anki heyecanla `hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın´ dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdüm" dedi.<br>İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi´nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi. Ailesi 112´yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmaması nedeniyle Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için Necla Şahinoğlu´nun buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.<br>3 BİN 180 LİRA CEZA VERİLDİ<br>Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu´na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.<br>`O ANKİ PANİKLE `HAYIR NE OLUR İNME´ DEDİM´<br>Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Necla Şahinoğlu, kendilerinin mağdur edildiğini söyledi. Şahinoğlu, "Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da ordaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da `uçak´ dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, `burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?´ diye sordu. Ben de, o anki heyecanla `hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın´ dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha önce de muhtar arayıp, `Hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek´ deseydi, seve seve kabul ederdim. Biz de mağdur edildik, gözaltına alındım" dedi.<br>`EŞİMİ MAĞDUR, BİZİ DE REZİL ETTİLER´<br>Necla Şahinoğlu´nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, "Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Vezirköprü Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-05-04 16:11:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) Samsun'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da, kısıtlama sonrası alışveriş ...
Başkan Sandıkçı: “Salgın riski son bulana kadar çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Salgın riski son bulana kadar ...
Samsun'da, yasak sonrası alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Samsun'da, yasak sonrası alışveriş yoğunluğu
Samsunlular erken okunan ezanda oruçlarını bozmamış
YEREL HABERLER Samsunlular erken okunan ezanda oruçlarını bozmamış
Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
İlkadım Belediyesi korona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi korona virüsüne karşı tedbiri ...
Karakılçık buğdayı Atakum’da yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Karakılçık buğdayı Atakum’da yeniden hayat buluyor
Samsun’da doktorlar vatandaşla canlı yayında buluşuyor
YEREL HABERLER Samsun’da doktorlar vatandaşla canlı yayında ...
Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı 120 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı 120 ton çeltik ...
Ramazan davulcuları sahurda ortaya çıktı Samsun’da bazı mahalleler bu Ramazan ilk kez davul sesi duydu
YEREL HABERLER Ramazan davulcuları sahurda ortaya çıktı Samsun’da ...
(Görüntülü) Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari ...
(Görüntülü) Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ...
(Görüntülü) Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı
Vefa destek birimine konserli destek
YEREL HABERLER Vefa destek birimine konserli destek
Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)
YEREL HABERLER Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari ...
Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı
YEREL HABERLER Samsun'da koyun sürüsü, caddeyi kapattı
“Ayla” filminin yönetmeninden iletişim öğrencileriyle online söyleşi
YEREL HABERLER “Ayla” filminin yönetmeninden iletişim öğrencileriyle ...
Evden çıkamayan 13. yaşındaki Doğanay’a doğum günü pastası
YEREL HABERLER Evden çıkamayan 13. yaşındaki Doğanay’a doğum günü ...
Prof. Dr. Kaynak: “Covid-19 pandemisi ile dünya arz, talep ve finansal şoku aynı anda yaşıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kaynak: “Covid-19 pandemisi ile dünya arz, ...
Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ...
Samsun’da 2020'de 430 bin 170 dekar tarım arazisi daha suya kavuşacak
YEREL HABERLER Samsun’da 2020'de 430 bin 170 dekar tarım arazisi ...
Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız kesmedi Samsun'da dev sağlık yatırımları aralıksız devam ediyor İl Sağlık Müdürü Oruç: "Hastanelerin yapımı bittiğinde ilçelerimizin 40-50 yıllık sağlık ihtiyacı karşılanmış olacaktır"
YEREL HABERLER Sağlık yatırımları korona günlerinde de hız ...
Samsunspor Türkiye gündeminde “Şampiyon Samsunspor” kısa sürede gündem oldu
YEREL HABERLER Samsunspor Türkiye gündeminde “Şampiyon Samsunspor” ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X