Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da ticari taksiden pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksinin içinde müşteri olarak bulunan bir kişinin yolda karşılaştığı S.Y.'ye (27) içinde bulunduğu araçtan ateş açtı. Sağ bacağından vurulan S.Y. kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ve yanında bulunan arkadaşlarıyla ticareti taksi ile kaçtı. Yaralanan S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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