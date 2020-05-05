Dr. Tatar: “Kolposkopi serviks kanserinin erken tanısı için önemli”

Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, kolposkopinin serviks kanserinin erken tanısında önemli bir yöntem olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Burak Tatar, 'kolposkopi' hakkında merak edilen sorulara cevap verdi



Rahim ağzı (serviks) kanseri

Kolposkopinin aceleye getirilecek, hemen her yerde, anında yapılması gereken bir işlem olmadığını dile getiren Opr. Dr. Burak Tatar, "Kolposkopi serviks kanserinin erken tanısında önemli bir yöntem, direkt olarak serviksin gözlenmesidir. Serviksin gözlenmesi kolposkop adı verilen aletle yapılmaktadır. Rahim ağzı, gebelik olduktan sonra bebeğin düşmesini ve erken doğumunu engelleyen organdır. Human papilloma virus (HPV) dediğimiz bir virüs enfeksiyonunun rahim ağzına enfekte olması sonrası kansere dönüşmektedir. HPV belirti göstermeyen ve oldukça bulaşıcı DNA virüsleridir ve cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir" dedi.



Kolposkopi nedir?

Kolposkopi hakkında bilgi veren Tatar, "Kolposkopinin kelime anlamı vajina içine bakmaktır (colpo ve scope). Kolposkopi pozitif sitolojik bulguların degˆerlendirilmesinde kullanılır. S¸üpheli alanlardan biyopsi alınır ve sitolojik, kolposkopik ve histolojik verilerin birlikte incelenmesiyle hastaya en dogˆru yaklas¸ım yapılmıs¸ olur. Kolposkop, parlak ıs¸ıkta, serviksin 640 kez büyütülerek direkt incelenmesini sagˆlayan stereoskopik bir mikroskoptur. Servikal kolposkopinin amacı, transformasyon zonunda, serviks üzerinde ya da servikal kanalda bulunan lezyonların tanımlanması, prekanseröz serviks lezyonlarının varlıgˆının aras¸tırılması ve anormal papsmear sonucunda biyopsi yapılacak alanların tespit edilmesidir. Uzman doktorlar tarafından yorumlandıgˆında kolposkopinin sensitivitesi ve spesivitesi yüzde 90’lar civarındadır" diyerek sözlerine son verdi.

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