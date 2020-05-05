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İlkadım'da etiket denetimi

İHA

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.

İlkadım'da etiket denetimi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.
İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri korona virüsü dolayısıyla ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatı üzerine çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri büyük firma ve marketlerde ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip raftaki fiyat ile kasadaki fiyattın tutarlılığını, ürünlerin son kullanma tarihi ve gramajlarını denetledi. Zabıta ekipleri fiyat etiketlerinin yanı sıra korona virüsten koruma adına sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde afişleri işletme sahiplerine vatandaşın göreceği noktalara kapı girişlerine astırdı. Yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol eden ekipler raftaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyat tutarsızlığı tespit edilen işletmelere, haksız kazanç elde girişiminden dolayı cezai işlem uyguladı.

"Hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ediyoruz”
Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, "Haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat tutarsızlığı yapmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Ekiplerimiz ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeleri, bakkalları ve marketleri belirli aralıklar denetleniyoruz. Ekiplerimiz denetimlerde fiyat etiketlerinin yanı sıra korona virüsten koruma adına uyarıcı afişleri işletmelere asıp yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlar vuran veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılıyor. Esnaflarımızın da bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın bu tarz bir girişimde bulunmayacağını umut ediyorum. Ancak her şeye rağmen bizler bu tür denetimlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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