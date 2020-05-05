Samsun'da uyuşturucu ticaretine gözaltı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen C.S.(32), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. C.S. ile birlikte bir miktar bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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